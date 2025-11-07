The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit : - aviation commerciale (34,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ; - défense, spatial et sécurité (35,8%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.). Le solde du CA (29,9%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54%), Asie (17,9%), Europe (13%), Moyen-Orient (6,9%), Océanie (2,3%), Canada (2,2%), Afrique (1,7%) et autres (2%).