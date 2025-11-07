Boeing annonce l'engagement de Somon Air, compagnie nationale du Tadjikistan, pour l'acquisition de jusqu'à 14 appareils, dont 4 long-courriers 787-9 Dreamliner et 10 moyen-courriers 737-8 MAX. Cette commande, la plus importante de l'histoire de la compagnie, vise à moderniser sa flotte entièrement composée de Boeing 737 et à soutenir son expansion internationale.
Le 787-9 permettra l'ouverture de nouvelles lignes intercontinentales au départ de Douchanbé, tandis que le 737-8 servira de base au réseau court et moyen-courrier. Ces avions offriront une amélioration de 20 à 25% de la consommation de carburant et des coûts d'exploitation par siège.
Signé lors du sommet C5+1 à Washington, l'accord soutiendra plus de 11 000 emplois aux États-Unis. Abdulkosim Valiev, directeur général de Somon Air, souligne que cet investissement 'renforce l'engagement de la compagnie à offrir un service et un confort de haut niveau à ses passagers'.
Boeing conclut un accord avec Somon Air pour jusqu'à 14 avions Dreamliner et 737 MAX
Publié le 07/11/2025 à 16:52
