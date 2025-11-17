Boeing annonce le lancement d'un site e-commerce unifié regroupant l'ensemble de l'offre de Boeing Distribution, une étape clé dans la modernisation et l'intégration de ses activités de distribution.
Cette plateforme vise à simplifier les interactions entre clients, fournisseurs et Boeing, avec une visibilité complète du catalogue, une fonction de recherche intelligente alimentée par l'IA, un suivi en temps réel des stocks et un accès unique pour toutes les commandes.
William Ampofo, vice-président senior Parts & Distribution et Supply Chain, souligne une avancée majeure vers l'objectif de 'simplifier les services de distribution et maximiser la performance client'. L'initiative s'ajoute à une année marquée par l'amélioration de l'assistance AOG (Aircraft on Ground - soit les appareils au sol), un modèle de support client réorganisé et la mise en place d'un nouvel ERP.
Boeing dévoile une plateforme e-commerce unifiée pour ses activités de distribution
Publié le 17/11/2025 à 15:59
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager