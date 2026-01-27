Boeing en forte reprise avec un bond de 57% de ses ventes au quatrième trimestre

Après plusieurs années de turbulences, Boeing signe une fin d'année 2025 en nette accélération. Le groupe a dépassé les attentes de Wall Street, porté par une reprise marquée des livraisons d'avions et une amélioration sensible de ses indicateurs financiers.

Le constructeur aéronautique américain Boeing a terminé l'année 2025 sur une note très positive, affichant une hausse de 57% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 23,9 milliards de dollars. Cette performance dépasse les prévisions des analystes et témoigne d'un net redressement après plusieurs années de crise. Le PDG Kelly Ortberg s'est dit optimiste pour 2026, tout en appelant à répondre aux attentes croissantes des clients et partenaires.



La progression du groupe s'explique notamment par un regain d'activité sur le segment des avions commerciaux. Boeing a livré 600 appareils en 2025, contre 348 l'année précédente, atteignant son meilleur niveau depuis 2018. Cette relance, encore freinée par des contraintes réglementaires, marque un tournant après les déboires liés au 737 Max, les retards de production et les effets durables de la pandémie sur l'industrie aéronautique.



Côté résultats, le bénéfice par action ressort à 9,92 USD, intégrant la cession de la division Jeppesen. Le flux de trésorerie disponible atteint 400 MUSD, soit environ deux fois plus que prévu par le consensus. Si Airbus reste leader mondial avec 793 livraisons sur l'année, Boeing a repris l'avantage sur les commandes nettes, avec 1 173 contrats contre 889 pour son concurrent européen.



Malgré ce redressement, plusieurs incertitudes pèsent encore sur l'avenir. La FAA limite pour l'instant la cadence de production du 737 Max à 42 appareils par mois, et les certifications des 737 Max 7, Max 10 et du 777X sont toujours en attente. Par ailleurs, des retards dans la division défense, dont le programme Air Force One, continuent d'alimenter les inquiétudes des investisseurs sur la capacité de Boeing à maintenir cette dynamique.