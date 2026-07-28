Boeing en pleine ascension, Bernstein en soutien
Le titre s'adjuge 4,5% à New York, à 221 USD, tandis que l'analyste reste à "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 298 USD.
La note souligne également que la montée en cadence des programmes 737 et 787 reste conforme aux attentes, avec une production du 737 portée vers 47 appareils par mois et des progrès sur les certifications des MAX-7 et MAX-10, dont les premières livraisons sont toujours attendues en 2027.
Enfin, Bernstein indique que la marge de Boeing Commercial Airplanes a dépassé le consensus, tandis que la charge de 280 MUSD enregistrée dans la Défense sur le programme VC-25B était anticipée. Le bureau d'études attend désormais davantage de précisions sur les perspectives de FCF et la montée en cadence des programmes lors de la conférence téléphonique.