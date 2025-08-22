Boeing Defense et le syndicat des machinistes IAM ont annoncé vendredi la reprise des discussions lundi, pour la première fois depuis le début de la grève le 4 août dans les usines de la région de St. Louis. Environ 3.200 ouvriers, impliqués dans l’assemblage des F-15, F/A-18, du T-7, de certaines munitions et de sections du 777X, avaient rejeté une proposition jugée insuffisante et cessé le travail.

Les grévistes réclament des hausses de salaires plus proches de l’accord conclu à Seattle en 2023, qui avait abouti à une augmentation de 38% sur quatre ans. Le contrat refusé par l’IAM incluait une hausse générale de 20%, une prime de ratification de 5.000 dollars, ainsi qu’un élargissement des congés payés et des jours maladie. Boeing estime que son offre reste compétitive, mettant en avant une progression salariale moyenne de 40%.

Le syndicat conteste ces chiffres et revendique des augmentations générales plus substantielles, une progression salariale accélérée et un renforcement du plan de retraite 401(k). La menace de suppression de la prime en cas de rejet a été perçue comme une provocation par les représentants syndicaux. Brian Bryant, président international de l’IAM, a rejoint les piquets de grève jeudi aux côtés du représentant démocrate du Missouri, Wesley Bell.

Au-delà du conflit social, l’issue de la négociation aura un impact direct sur la stratégie industrielle de Boeing. Le groupe développe dans la région de St. Louis de nouvelles capacités pour produire le futur F-47A de l’US Air Force. Le rythme et les conditions de cette montée en puissance dépendront largement d’un accord avec les machinistes.