Boeing annonce avoir finalisé l'acquisition de Spirit AeroSystems, une transaction qui comprend toutes les activités commerciales liées à Boeing de Spirit, y compris les fuselages du programme 737 et les structures majeures des 767, 777 et 787 Dreamliner.
La transaction permet aussi d'internaliser le plus grand fournisseur de pièces détachées de Boeing, d'élargir l'empreinte mondiale de services de maintenance, de réparation et de révision, et de mettre la main sur les activités après-marché de Spirit.
Les opérations de Spirit AeroSystems à Wichita (Kansas), Dallas (Texas) et Tulsa (Oklahoma), ainsi que le Spirit's Aerospace Innovation Center à Prestwick (Écosse), commenceront à s'intégrer au constructeur aéronautique.
Spirit Defense continuera de servir ses clients de l'industrie de la défense en tant que filiale non intégrée de Boeing Defense, Space & Security. Enfin, le site de Belfast (Irlande du Nord) fonctionnera en tant que filiale autonome du groupe, sous la marque Short Brothers.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (34,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (35,8%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (29,9%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54%), Asie (17,9%), Europe (13%), Moyen-Orient (6,9%), Océanie (2,3%), Canada (2,2%), Afrique (1,7%) et autres (2%).