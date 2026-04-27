Boeing annonce la réussite du premier vol d'essai du MQ-25A Stingray pour le compte de l'US Navy, marquant une avancée majeure dans le programme de drone ravitailleur embarqué. Lors d'un vol de 2 heures, l'appareil a démontré sa capacité à opérer de manière autonome, du roulage au décollage jusqu'à l'atterrissage, tout en répondant aux commandes d'une station de contrôle au sol.
Ce test valide les systèmes de navigation, de contrôle de vol et l'intégration avec les infrastructures de pilotage à distance. Le MQ-25A constitue un élément central de la stratégie de l'US Navy visant à intégrer des aéronefs sans pilote aux opérations embarquées.
Doté d'une capacité de ravitaillement en vol autonome, l'appareil doit permettre d'étendre significativement le rayon d'action du groupe aéronaval et de recentrer les F/A-18 sur leurs missions de combat.
Le drone est le premier des 4 appareils prévus dans le cadre du contrat initial de développement et d'ingénierie de 805 MUSD. D'autres vols d'essai sont prévus avant une phase de qualification sur porte-avions.
Le titre Boeing progresse de 0,9% à New York et signe une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.