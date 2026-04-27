Boeing franchit une étape clé avec le 1er vol d'un drone ravitailleur pour l'US Navy

Ce succès rapproche l'appareil d'un déploiement opérationnel sur porte-avions et ouvre la voie à une nouvelle génération d'aviation navale.

Boeing annonce la réussite du premier vol d'essai du MQ-25A Stingray pour le compte de l'US Navy, marquant une avancée majeure dans le programme de drone ravitailleur embarqué. Lors d'un vol de 2 heures, l'appareil a démontré sa capacité à opérer de manière autonome, du roulage au décollage jusqu'à l'atterrissage, tout en répondant aux commandes d'une station de contrôle au sol.



Ce test valide les systèmes de navigation, de contrôle de vol et l'intégration avec les infrastructures de pilotage à distance. Le MQ-25A constitue un élément central de la stratégie de l'US Navy visant à intégrer des aéronefs sans pilote aux opérations embarquées.



Doté d'une capacité de ravitaillement en vol autonome, l'appareil doit permettre d'étendre significativement le rayon d'action du groupe aéronaval et de recentrer les F/A-18 sur leurs missions de combat.



Le drone est le premier des 4 appareils prévus dans le cadre du contrat initial de développement et d'ingénierie de 805 MUSD. D'autres vols d'essai sont prévus avant une phase de qualification sur porte-avions.



Le titre Boeing progresse de 0,9% à New York et signe une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.