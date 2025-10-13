Boeing introduit le 1er certificat numérique d'authenticité des pièces aéronautiques
Publié le 13/10/2025 à 16:04
Boeing annonce, en partenariat avec Southwest Airlines et Aeroxchange, la première expédition de pièce aéronautique accompagnée d'un certificat de navigabilité électronique (formulaire FAA 8130-3). Cette solution numérique vise à renforcer la traçabilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement aéronautique en empêchant l'entrée de pièces non approuvées sur le marché secondaire.
William Ampofo, vice-président senior de Boeing Global Services, souligne que cette initiative illustre la volonté du groupe d'innover par la collaboration. La première pièce concernée - une batterie réparée dans le centre de Davie (Floride) - a été authentifiée via la plateforme eARC d'Aeroxchange et reçue par Southwest Airlines à Dallas.
Le certificat numérique, fondé sur des protocoles de sécurité et un chiffrement à clé publique/privée, assure un enregistrement infalsifiable de l'authenticité des pièces.
Boeing prévoit d'étendre progressivement ce système à ses neuf centres de réparation après autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA).
