EgyptAir annonce la livraison de son premier Boeing 737-8, premier des 18 avions loués auprès de SMBC Aviation Capital et premier modèle 737 MAX exploité en Egypte. Cet appareil s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte du groupe et vise à améliorer l'efficacité opérationnelle ainsi que l'expérience passager.
Selon Ahmed Adel, PDG d'EgyptAir Holding, cette intégration permettra d'offrir "une expérience de voyage supérieure" tout en réduisant l'empreinte environnementale. Le 737-8 affiche en effet une baisse de 20% de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux avions remplacés.
Le nouvel appareil viendra compléter une flotte existante de 30 Boeing 737 de génération précédente, avec une forte continuité opérationnelle. Il sera déployé sur des liaisons court et moyen-courriers, notamment vers Paris, Bruxelles, Istanbul et Vienne.
Cette livraison s'inscrit dans un partenariat de long terme entre Boeing, SMBC Aviation Capital et EgyptAir, et marque une nouvelle étape dans la modernisation du transport aérien égyptien.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.