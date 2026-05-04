Boeing livre un premier 737 MAX à EgyptAir

Le transporteur national égyptien franchit une étape clé dans son programme de renouvellement, avec l'introduction progressive de 18 appareils de nouvelle génération.

EgyptAir annonce la livraison de son premier Boeing 737-8, premier des 18 avions loués auprès de SMBC Aviation Capital et premier modèle 737 MAX exploité en Egypte. Cet appareil s'inscrit dans la stratégie de modernisation de la flotte du groupe et vise à améliorer l'efficacité opérationnelle ainsi que l'expérience passager.



Selon Ahmed Adel, PDG d'EgyptAir Holding, cette intégration permettra d'offrir "une expérience de voyage supérieure" tout en réduisant l'empreinte environnementale. Le 737-8 affiche en effet une baisse de 20% de la consommation de carburant et des émissions par rapport aux avions remplacés.



Le nouvel appareil viendra compléter une flotte existante de 30 Boeing 737 de génération précédente, avec une forte continuité opérationnelle. Il sera déployé sur des liaisons court et moyen-courriers, notamment vers Paris, Bruxelles, Istanbul et Vienne.



Cette livraison s'inscrit dans un partenariat de long terme entre Boeing, SMBC Aviation Capital et EgyptAir, et marque une nouvelle étape dans la modernisation du transport aérien égyptien.