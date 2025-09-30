Boeing annonce la livraison de ViaSat-3 F2, deuxième satellite de la constellation à très haut débit de Viasat. Pour rappel, Viasat est un opérateur américain de télécommunications par satellite.
Basé sur la plateforme Boeing 702MP+ à propulsion entièrement électrique, l'engin embarque une charge utile conçue par Viasat pour ajouter plus de 1 Tbps à son réseau mondial. Le lancement est prévu au second semestre d'octobre sur une fusée Atlas de United Launch Alliance.
Le satellite intègre des améliorations structurelles, une production et un stockage d'énergie renforcés, ainsi que des panneaux solaires avancés de Spectrolab. Selon Michelle Parker, vice-présidente Space Mission Systems de Boeing, cette solution repose sur la fiabilité et la rapidité de livraison afin de fournir une connectivité haut débit.
David Abrahamian, vice-président Space Systems de Viasat, souligne que F2 constitue une étape clé dans le déploiement d'un réseau mondial flexible répondant à la demande croissante en communications par satellite, tant pour la mobilité commerciale que pour la défense.
Cette livraison marque une avancée majeure de la collaboration de longue date entre Boeing et Viasat, qui assureront conjointement les opérations de lancement en Floride.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (34,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (35,8%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (29,9%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54%), Asie (17,9%), Europe (13%), Moyen-Orient (6,9%), Océanie (2,3%), Canada (2,2%), Afrique (1,7%) et autres (2%).