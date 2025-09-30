Boeing livre un second satellite pour la constellation de Viasat

Boeing annonce la livraison de ViaSat-3 F2, deuxième satellite de la constellation à très haut débit de Viasat. Pour rappel, Viasat est un opérateur américain de télécommunications par satellite.



Basé sur la plateforme Boeing 702MP+ à propulsion entièrement électrique, l'engin embarque une charge utile conçue par Viasat pour ajouter plus de 1 Tbps à son réseau mondial. Le lancement est prévu au second semestre d'octobre sur une fusée Atlas de United Launch Alliance.



Le satellite intègre des améliorations structurelles, une production et un stockage d'énergie renforcés, ainsi que des panneaux solaires avancés de Spectrolab. Selon Michelle Parker, vice-présidente Space Mission Systems de Boeing, cette solution repose sur la fiabilité et la rapidité de livraison afin de fournir une connectivité haut débit.



David Abrahamian, vice-président Space Systems de Viasat, souligne que F2 constitue une étape clé dans le déploiement d'un réseau mondial flexible répondant à la demande croissante en communications par satellite, tant pour la mobilité commerciale que pour la défense.



Cette livraison marque une avancée majeure de la collaboration de longue date entre Boeing et Viasat, qui assureront conjointement les opérations de lancement en Floride.