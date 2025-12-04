Boeing nomme Bradley D. Tilden à son conseil d'administration

Boeing a annoncé que son conseil d'administration a élu Bradley D. Tilden comme nouveau membre, à compter du 3 décembre 2025. M. Tilden rejoindra les comités de sécurité aérospatiale et des finances.



Bradley D. Tilden a auparavant occupé les postes de président-directeur général d'Alaska Air Group, la société mère d'Alaska Airlines et d'Hawaiian Airlines, ainsi que de la compagnie aérienne régionale Horizon Air.



Au cours de ses 31 années au sein d'Alaska Air Group, Tilden a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur financier puis de président d'Alaska Airlines. À partir de 2012, il a assumé les fonctions de président-directeur général d'Alaska Air Group et a été nommé président exécutif en 2021.



" Brad apporte une perspective client unique, un leadership reconnu dans le secteur aérien et plus de trente ans d'expérience dans l'aviation ", a déclaré Steve Mollenkopf , président du conseil d'administration de Boeing.



" Son expérience des systèmes de gestion de la sécurité et son expertise financière seront précieuses pour notre conseil d'administration alors que nous poursuivons le redressement de l'entreprise. "