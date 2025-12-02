Boeing a annoncé mardi qu’il prévoyait une hausse de ses livraisons d’avions 737 et 787 en 2026, signalant une nouvelle étape dans sa reprise industrielle. Lors d’une conférence organisée par UBS, le directeur financier Jay Malave a indiqué que cette accélération, combinée à une amélioration des performances de la division défense et espace, devrait soutenir la croissance des marges du groupe. L’annonce a fait bondir l’action de Boeing de près de 8% en début de séance à Wall Street.

Le groupe s’attend également à obtenir la certification du 737-10, version allongée de son monocouloir, d’ici la fin de l’année prochaine. Malave a réaffirmé l’objectif annuel de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, soulignant la confiance de Boeing dans sa trajectoire de redressement. Après plusieurs années marquées par des retards, des problèmes techniques et une pression financière élevée, cette projection représente un signal positif pour l’avionneur américain.

Malgré cette perspective encourageante, Boeing reste distancé par Airbus sur le segment des monocouloirs, où l’A321neo domine largement le marché. Le constructeur américain tente de regagner du terrain après une série de crises qui ont terni sa réputation.