Boeing a dégagé un flux de trésorerie libre positif de 238 millions de dollars au troisième trimestre, marquant un retour dans le vert pour la première fois depuis fin 2023. Ce redressement s’explique principalement par la forte progression des livraisons d’avions commerciaux, qui atteignent 440 appareils depuis janvier. Cependant, le groupe a enregistré une lourde charge de 4,9 milliards de dollars liée à de nouveaux retards du programme 777X, dont la première livraison est désormais attendue pour 2027. Le titre est à l’équilibre à la préouverture.

La hausse de revenus de 30% à 23,27 milliards de dollars a été tirée par la division aviation commerciale (+49%) et la défense (+25%), tandis que les services globaux ont progressé de 10%. Malgré cette dynamique, Boeing a affiché une perte nette de 4,78 milliards de dollars, soit 7,14 dollars par action, un résultat corrigé encore plus négatif que prévu. Le PDG Kelly Ortberg, en poste depuis août 2024, a salué les avancées réalisées dans la chaîne de production, tout en reconnaissant des défis persistants sur les programmes en développement.

L'entreprise reste confrontée à plusieurs obstacles. Les retards s’accumulent sur les modèles Max 7, Max 10 et 777X. Un incident en vol sur un 737 Max en début d’année a ralenti la cadence de production, bien que la FAA ait récemment autorisé une augmentation du rythme mensuel à 42 avions. Dans le secteur de la défense, une grève de 3.200 salariés continue de bloquer certaines lignes. Malgré une amélioration perçue par les compagnies clientes et un regain de confiance des autorités, Boeing doit encore restaurer sa performance industrielle sur l’ensemble de ses programmes.