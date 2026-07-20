Boeing reçoit une commande de 28 appareils "Dreamliner" de Riyadh Air

La compagnie nationale saoudienne accélère son développement en augmentant sa commande de gros-porteurs et en intégrant la version 787-10 à sa flotte.

Riyadh Air annonce l'exercice d'options portant sur 28 Boeing 787 "Dreamliner" supplémentaires dans le cadre de la commande passée en 2023. L'accord comprend également la conversion de 20 appareils vers la version 787-10, la plus grande de la famille "Dreamliner".



L'annonce inclut l'achat de 11 appareils qui n'avait pas été rendu public auparavant. Une fois les 17 avions restants finalisés, le nombre de commandes fermes de Riyadh Air atteindra 67 Boeing 787 "Dreamliner".



La compagnie exploite actuellement 6 Boeing 787-9 et prévoit de desservir plus de 100 destinations internationales d'ici 2030. Selon Boeing, le 787-10 offrira 50 sièges de plus que le 787-9 tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 25% par rapport aux appareils qu'il remplace.

