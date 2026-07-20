Riyadh Air annonce l'exercice d'options portant sur 28 Boeing 787 "Dreamliner" supplémentaires dans le cadre de la commande passée en 2023. L'accord comprend également la conversion de 20 appareils vers la version 787-10, la plus grande de la famille "Dreamliner".
L'annonce inclut l'achat de 11 appareils qui n'avait pas été rendu public auparavant. Une fois les 17 avions restants finalisés, le nombre de commandes fermes de Riyadh Air atteindra 67 Boeing 787 "Dreamliner".
La compagnie exploite actuellement 6 Boeing 787-9 et prévoit de desservir plus de 100 destinations internationales d'ici 2030. Selon Boeing, le 787-10 offrira 50 sièges de plus que le 787-9 tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de 25% par rapport aux appareils qu'il remplace.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.