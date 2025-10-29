Boeing réduit sa perte nette au T3 malgré une lourde charge sur le programme 777X

Boeing a enregistré une perte nette de 5,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre une perte de 6,2 milliards un an plus tôt.

Le résultat par action ajusté (non-GAAP) ressort ainsi à -7,47 USD, en amélioration par rapport aux -10,44 USD du T3 2024.



Ce résultat reste toutefois lourdement affecté par une charge exceptionnelle de 4,9 milliards USD liée au décalage du calendrier de certification du 777X, qui à elle seule a pesé pour 6,45 USD par action.



Le chiffre d'affaires progresse de 30% sur un an, à 23,3 MdUSD, porté par la livraison de 160 avions commerciaux, un plus haut depuis 2018.

L'EBIT ajusté reste toutefois négatif à -5 MdUSD, contre -6 MdUSD un an plus tôt. La marge opérationnelle ajustée s'améliore légèrement à -21,7%, contre -33,6% au T3 2024.



Le free cash flow ressort à +238 MUSD, contre une consommation de 1,96 MdUSD un an plus tôt. Le cash disponible reste stable à 23 MdUSD, avec une dette consolidée de 53,4 MdUSD.



Par segment, la division Aviation commerciale a vu ses revenus bondir de 49% à 11,1 MdUSD, avec 160 appareils livrés. Le segment Défense progresse de 25% à 6,9 MdUSD et retrouve un résultat opérationnel positif de 114 MUSD. Les Services ont généré un chiffre d'affaires de 5,4 MdUSD (+10%) et une marge de 17,5%.



'Nous avons franchi des étapes clés dans notre redressement avec un free cash flow redevenu positif, et un accord avec la FAA pour augmenter la cadence du 737 à 42 par mois', a déclaré Kelly Ortberg, CEO de Boeing. 'Malgré notre déception sur le calendrier du 777X, l'avion fonctionne bien en essais et nous restons concentrés sur la stabilisation de nos opérations.'



Boeing confirme ses perspectives, sans relever sa guidance à ce stade.



Le titre gagne un peu moins de 1% en préouverture à New York.