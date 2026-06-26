Boeing remporte jusqu'à 2 MdsUSD de contrats aux USA, titre attendu en forte hausse
Le groupe aéronautique fournira deux satellites de télécommunications sécurisées dans le cadre d'un programme destiné à prolonger les capacités de communication de l'armée américaine à travers le monde.
Boeing annonce que l'US Space Force l'a sélectionné pour la prochaine phase du programme Mobile User Objective System Service Life Extension (MUOS SLE), visant à prolonger et renforcer les capacités de communications militaires sécurisées à l'échelle mondiale.
Le contrat, d'une valeur pouvant atteindre 2 MdsUSD, porte sur la fourniture de deux satellites de télécommunications à bande étroite, destinés à assurer des communications vocales et des échanges de données essentiels dans des environnements difficiles. La livraison du premier satellite est prévue pour 2031.
Construit sur la plateforme 702MP de Boeing, le système doit accroître la capacité de communication, réduire les interférences et améliorer la connectivité pour les opérations militaires terrestres, navales et aériennes. Le groupe souligne également son expérience dans les communications UHF (Ultra High Frequency, ultra haute fréquence) et sa participation au développement de la constellation MUOS actuellement en service.
Le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street, aux alentours de +7%.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.