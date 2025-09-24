Boeing et Palantir ont annoncé vouloir travailler ensemble pour intégrer des systèmes et des logiciels d'intelligence artificielle (IA) dans les usines et les programmes de Boeing Defense, Space & Security (BDS).
BDS s'appuiera sur la plateforme Foundry de Palantir, qui exploite l'IA pour unifier des systèmes complexes et disparates.
BDS exploite plus d'une douzaine de grandes lignes de production d'avions militaires, d'hélicoptères, de satellites, d'engins spatiaux, de missiles et d'armes.
Le partenariat entre BDS et Palantir contribuera à standardiser l'analyse et la compréhension des données au sein de son réseau d'usines de défense géographiquement dispersées.
' Palantir est à la pointe de l'intelligence artificielle pour accélérer la mise à disposition de produits, services et capacités critiques aux opérateurs militaires ', a déclaré Steve Parker , DG de Boeing Défense, Espace et Sécurité.
