Boeing annonce la sélection par Air Astana, compagnie nationale du Kazakhstan, de jusqu'à 15 avions 787-9 Dreamliner afin de moderniser et d'étendre sa flotte long-courrier. Cette commande, la plus importante jamais passée par la compagnie, permettra de renforcer sa présence internationale et d'améliorer l'expérience passager.
L'accord, signé lors du sommet C5+1 à Washington, pourrait porter la flotte de 787-9 d'Air Astana à 18 appareils, incluant trois livraisons via des loueurs. Ces avions soutiendront plus de 20 000 emplois aux États-Unis et offriront une capacité accrue vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord.
Peter Foster, directeur général d'Air Astana, a salué 'le début d'une nouvelle phase de développement' pour la compagnie, tandis que Boeing a souligné le rôle croissant de l'Asie centrale dans l'aviation mondiale.
Boeing signe un accord avec Air Astana autour de 15 Dreamliners 787-9
Publié le 07/11/2025 à 15:55
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager