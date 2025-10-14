Boeing et Leonardo collaborent dans le cadre du contrat de service COCO (Contractor Owned, Contractor-Operated) de l'armée américaine.
Le partenariat combine l'expérience opérationnelle de Boeing en matière de formation et de mise en oeuvre du programme avec l'hélicoptère d'entraînement AW119T de Leonardo.
L'expérience de Boeing en matière d'entraînement dans l'armée comprend des services de formation et de soutien des systèmes de mission pour l'AH-64 Apache dans le monde entier.
' Nous réunissons deux chefs de file de l'industrie pour offrir à l'Armée une approche clé en main et novatrice de la formation à voilure tournante avec une solution de formation intégrée à long terme qui augmente les compétences des aviateurs, l'efficacité opérationnelle et le maintien en puissance ', a déclaré John Chicoli, directeur principal, U.S. Army/Marines & Special Operations/Missions, Boeing Global Services.
