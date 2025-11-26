Boeing signe un contrat de 2,5 MdUSD avec l'US Air Force pour 15 avions ravitailleurs
Publié le 26/11/2025 à 15:53
Boeing annonce avoir obtenu de l'US Air Force un contrat portant sur 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus, pour une valeur de 2,47 milliards de dollars. Jake Kwasnik, vice-président et directeur du programme KC-46, souligne que "se mettre sous contrat garantit la stabilité de la production, notamment pour la supply chain à long terme".
Avec cette commande, 183 KC-46A sont désormais en service ou sous contrat dans le monde, dont 98 livrés à l'US Air Force, 6 au Japan Air Self-Defense Force et 4 pour l'Israel Air Force.
La flotte américaine a dépassé les 150 000 heures de vol, confirmant une forte utilisation en entraînement et en missions opérationnelles. Les améliorations engagées en 2024 renforcent encore les capacités de communication, de connectivité et de connaissance de situation du KC-46A, présenté comme "le ravitailleur multi-missions le plus avancé du marché".
