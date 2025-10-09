L'US Air Force a signé avec Boeing un contrat pour produire huit autres hélicoptères MH-139A Grey Wolf et fournir des services de formation. Cet accord porte sur une valeur de plus de 173 millions de dollars.
Après une attribution de 178 millions de dollars pour sept avions en avril dernier, cette nouvelle commande porte le nombre total d'avions sous contrat à 34 avions.
À ce jour, Boeing a livré 18 appareils. Le groupe a achevé cette année les livraisons de la première unité opérationnelle à la base aérienne de Malmstrom, dans le Montana, et prévoit de livrer quatre appareils supplémentaires à l'armée de l'air cette année.
' Le MH-139A offre une vitesse, un rayon d'action et une capacité d'emport accrus, essentiels au soutien des missions de sécurité nationale des États-Unis ', a déclaré Azeem Khan, directeur du programme MH-139.
