Boeing a livré 55 avions en septembre, son plus haut niveau mensuel depuis 2018, confirmant une reprise progressive de sa production après plusieurs années marquées par des problèmes techniques et de sécurité. Parmi ces livraisons, 40 concernent le 737 Max, modèle central du constructeur, dont 10 remis à Ryanair. Southwest Airlines, United Airlines, China Southern et AerCap figurent également parmi les clients du mois. Avec 440 appareils livrés depuis janvier, Boeing reste derrière Airbus, qui en a livré 507 sur la même période, mais se rapproche de son rythme d’avant-crise.

La production du 737 Max demeure limitée à 38 unités mensuelles, la FAA maintenant cette contrainte à la suite d’un incident survenu en janvier 2024. Le PDG Kelly Ortberg a néanmoins confirmé l’objectif de 42 livraisons mensuelles d’ici la fin de l’année, estimant que la chaîne d’assemblage est "globalement stabilisée". Cette amélioration intervient dans un contexte de reconquête de confiance après les accidents de 2018 et 2019 et les retards de production qui ont suivi.

Sur le plan commercial, Boeing a enregistré en septembre 48 commandes nettes, soit 96 ventes brutes avant ajustements. Parmi elles figurent 64 long-courriers 787 Dreamliner, dont 50 destinés à Turkish Airlines, et 30 appareils 737 pour Norwegian Airlines. Ces chiffres témoignent d’un retour de la demande et d’une dynamique positive pour le groupe américain, qui pourrait signer en 2025 sa meilleure année de livraisons depuis le scandale du 737 Max.