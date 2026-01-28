Le constructeur et ses actionnaires l'espèrent après un exercice annuel 2025 qui voit Boeing enregistrer une croissance de 34% de son chiffre d'affaires.

Le groupe basé en Virginie est l'un des rares gagnants de la diplomatie à couteaux tirés menée jusqu'ici par Donald Trump. Pour gagner les faveurs du mercuriel président américain, les commandes de l'étranger ont en effet afflué ; si bien que pour la première fois depuis dix ans, Boeing reçoit davantage de commandes qu'Airbus.

Le résultat d'exploitation du constructeur reste cependant profondément dans le rouge. Retraité du gain exceptionnel lié à la cession du segment Digital Aviation Solutions, la perte dépasse 5 milliards de dollars cette année. Il y a certes du mieux par rapport à la catastrophique perte d'exploitation de 11 milliards de dollars l'an dernier, mais on reste loin du compte.

Le désastre de l’an dernier avait contraint Boeing à une augmentation de capital massive et fortement dilutive. Dans ce contexte, l'acquisition de son fournisseur de fuselages Spirit AeroSystems - qui dépendait presque entièrement de lui - a été habilement financée en actions.

Il est vrai que les actionnaires de Spirit, eux-mêmes éprouvés par une longue période de difficultés suite à la pandémie, ainsi qu'une exposition décidément douloureuse aux tribulations de Boeing, avaient de bonnes raisons de se féliciter de trouver une telle porte de sortie.

Boeing, espérons-le, se trouve donc au creux de la vague après une série noire d'accidents et une gestion autrefois calamiteuse, qui vit le groupe s'endetter dangereusement pour financer des rachats d'actions à des valorisations prohibitives.

Sur la partie aviation civile, l'année 2025 marque un bond spectaculaire en matière de livraisons, qui augmentent de 72% par rapport à 2024, tandis que le chiffre d'affaires augmente lui de 82%. Cette hausse découle surtout de la reprise des commandes du 737, modèle qui représente plus des deux tiers des livraisons.

Sur le segment défense, le chiffre d'affaires augmente de 14% avec un carnet de commandes au sommet. Néanmoins, comme indiqué plus haut, les deux segments civils et défense conservent une marge d'exploitation dans le rouge, tandis que le regain d'activité maintient les cash flows en territoire négatif.

Le nouveau directeur financier du groupe, Jay Malave, promet toutefois que 2026 marquera une inflexion salutaire à ce niveau. Il entrevoit ainsi un cash flow libre compris entre un et trois milliards de dollars cette année.

Boeing n'est donc pas sorti du bois. Sur les sept derniers exercices, il a cumulé six années de résultats d'exploitation négatifs, ceci alors que le coût de son endettement quadruplait sur la période.

Porté à bout de bras par l'administration Trump, le constructeur n'en conserve pas moins la confiance des investisseurs.