Boeing et Uzbekistan Airways ont annoncé la plus grosse commande de l'histoire de la compagnie aérienne. La compagnie nationale va acquérir jusqu'à 22 787 Dreamliners.
L'achat par Uzbekistan Airways de 14 avions 787-9, avec des options pour huit autres, modernisera sa flotte de gros-porteurs Boeing.
' Nous apprécions notre partenariat de près de 30 ans avec Uzbekistan Airways et continuerons de soutenir sa stratégie de croissance pour relier davantage la région et le monde ', a déclaré Brad McMullen , vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.
Boeing; Uzbekistan Airways commande 22 787 Dreamliners
Publié le 23/09/2025 à 07:40
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager