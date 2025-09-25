Boeing va délocaliser ses travaux de modification du F/A-18 Super Hornet hors de la région de Saint-Louis et mettra fin aux travaux basés à Saint-Louis en 2027.
Boeing envisage de transférer le travail sur plusieurs sites, avec des études de cas commençant sur les sites de San Antonio et de Jacksonville.
Boeing effectue actuellement des travaux de SLM à San Antonio et en partenariat avec l'US Navy au Fleet Readiness Center (FRC) Southwest à San Diego, en Californie.
Des travaux supplémentaires de modification du F/A-18 sont également en cours à Jacksonville, en Floride.
'Nos plans d'expansion sur le site de St. Louis ont déclenché l'exécution d'un plan stratégique pluriannuel, nécessitant la relocalisation de certains travaux ', a déclaré Dan Gillian, vice-président et directeur général d'Air Dominance et cadre supérieur du site de St. Louis.
' Étant donné que nous menons déjà avec succès des travaux de GDT à d'autres endroits, cette décision est logique afin que nous puissions continuer à respecter les engagements de nos clients tout en nous assurant que nous sommes bien placés pour les travaux futurs. '
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (34,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (35,8%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (29,9%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (54%), Asie (17,9%), Europe (13%), Moyen-Orient (6,9%), Océanie (2,3%), Canada (2,2%), Afrique (1,7%) et autres (2%).