Boeing va délocaliser ses travaux de modification du F/A-18 Super Hornet

Boeing va délocaliser ses travaux de modification du F/A-18 Super Hornet hors de la région de Saint-Louis et mettra fin aux travaux basés à Saint-Louis en 2027.



Boeing envisage de transférer le travail sur plusieurs sites, avec des études de cas commençant sur les sites de San Antonio et de Jacksonville.



Boeing effectue actuellement des travaux de SLM à San Antonio et en partenariat avec l'US Navy au Fleet Readiness Center (FRC) Southwest à San Diego, en Californie.



Des travaux supplémentaires de modification du F/A-18 sont également en cours à Jacksonville, en Floride.



'Nos plans d'expansion sur le site de St. Louis ont déclenché l'exécution d'un plan stratégique pluriannuel, nécessitant la relocalisation de certains travaux ', a déclaré Dan Gillian, vice-président et directeur général d'Air Dominance et cadre supérieur du site de St. Louis.



' Étant donné que nous menons déjà avec succès des travaux de GDT à d'autres endroits, cette décision est logique afin que nous puissions continuer à respecter les engagements de nos clients tout en nous assurant que nous sommes bien placés pour les travaux futurs. '