Boeing va fournir 96 hélicoptères Apache à la Pologne

Boeing annonce qu'il produira des hélicoptères d'attaque AH-64E Apache pour des clients internationaux, dont 96 pour les forces armées polonaises, dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger d'une valeur de près de 4,7 milliards de dollars.



La commande de la Pologne représente le plus grand nombre d'Apaches hors des Etats-Unis dans l'histoire du programme. La Pologne est le 19e opérateur mondial des Apaches et disposera de la plus grande flotte à l'étranger.



Alors que les livraisons sont prévues pour 2028, le ministère polonais de la Défense nationale (MND) forme déjà les pilotes et les techniciens sur l'hélicoptère d'attaque, louant actuellement huit appareils à l'armée américaine.



"Cet accord important nous permet de commencer à construire l'une des plus grandes et redoutables flottes d'Apaches que le monde ait jamais vues", commente Christina Upah, vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque de Boeing.



Grâce à un accord entre Boeing et le MND, l'industrie locale jouera un rôle clé dans la maintenance et le soutien de la flotte. Boeing mettra également en place des programmes de formation et aidera au développement d'un laboratoire composite.