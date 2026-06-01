Boeing annonce avoir validé les performances furtives de son drone de combat collaboratif MQ-28 Ghost Bat, conçu pour opérer aux côtés d'aéronefs pilotés dans des missions de surveillance, de guerre électronique et de multiplication des forces.
Cette validation repose notamment sur des essais de section équivalente radar (Radar Cross Section, RCS), destinés à mesurer la détectabilité de l'appareil et à fournir des données objectives sur sa survivabilité en environnement contesté.
Selon Boeing, les résultats confirment l'efficacité de la conception, des matériaux et des procédés de production du MQ-28 pour réduire sa signature radar et limiter les risques de détection et d'engagement par les systèmes ennemis.
Le programme, lancé en 2017, a effectué son premier vol en 2021 et totalise plus de 150 vols d'essai. Parmi les démonstrations réalisées figurent des opérations en coopération avec des E-7A Wedgetail et des F/A-18F, ainsi que des essais opérationnels en Californie visant à valider ses capacités autonomes et son déploiement rapide.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.