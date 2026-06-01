Boeing valide les performances furtives du MQ-28 Ghost Bat

L'avion de combat collaboratif du groupe franchit une nouvelle étape en matière de survivabilité et de capacités opérationnelles.

Boeing annonce avoir validé les performances furtives de son drone de combat collaboratif MQ-28 Ghost Bat, conçu pour opérer aux côtés d'aéronefs pilotés dans des missions de surveillance, de guerre électronique et de multiplication des forces.



Cette validation repose notamment sur des essais de section équivalente radar (Radar Cross Section, RCS), destinés à mesurer la détectabilité de l'appareil et à fournir des données objectives sur sa survivabilité en environnement contesté.



Selon Boeing, les résultats confirment l'efficacité de la conception, des matériaux et des procédés de production du MQ-28 pour réduire sa signature radar et limiter les risques de détection et d'engagement par les systèmes ennemis.



Le programme, lancé en 2017, a effectué son premier vol en 2021 et totalise plus de 150 vols d'essai. Parmi les démonstrations réalisées figurent des opérations en coopération avec des E-7A Wedgetail et des F/A-18F, ainsi que des essais opérationnels en Californie visant à valider ses capacités autonomes et son déploiement rapide.