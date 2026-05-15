BofA à l'achat sur Ralph Lauren à une semaine des résultats
Bank of America a réaffirmé vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Ralph Lauren, avec un objectif de cours maintenu à 450 dollars, avant la publication des résultats trimestriels du groupe de prêt-à-porter, prévue le jeudi 21 mai.
Dans une note diffusée dans la matinée, la banque explique anticiper un bénéfice par action (BPA) trimestriel de 2,45 dollars, légèrement inférieur au consensus de 2,52 dollars, au titre du 4ème trimestre fiscal, clos fin mars, notamment en raison d'une contraction de la marge brute sous l'effet des pressions liées aux surtaxes douanières.
Pour l'exercice fiscal 2026/2027, BofA dit prévoir des perspectives globalement conformes à la trajectoire de croissance sur trois ans affichée par le groupe d'habillement, tout en soulignant que l'historique solide en matière de dépassement des attentes de résultats pourrait ouvrir la voie à de prochaines révisions à la hausse de ses objectifs.
Amélioration des marges et potentiel de croissance
Selon la firme, la marge opérationnelle (Ebit) devrait continuer de s'améliorer sur les exercices décalés 2026/2027 et 2027/2028, soutenus par l'amélioration du prix moyen de vente et par des économies de coûts, des éléments qui devraient compenser partiellement les investissements réalisés notamment dans le marketing.
Plus globalement, la banque estime que le groupe new-yorkais reste bien positionné pour poursuivre l'expansion de ses marges et la croissance de ses bénéfices au vu du potentiel dont il dispose dans des catégories de produits et des zones géographiques jugées sous-pénétrées.
La banque affiche une prévision de BPA de 18,50 dollars pour l'exercice fiscal 2026/2027, supérieure au consensus du marché de 18,02 dollars, principalement sur la base d'une hypothèse de réduction du nombre d'actions en circulation.
L'action Ralph Lauren perdait 1,5% après un peu plus d'une heure d'échanges, à comparer avec un repli de 1,1% pour l'indice S&P 500.
Ralph Lauren Corporation est spécialisée dans la conception, la commercialisation et la distribution de produits de luxe liés à l'art de vivre, notamment des vêtements, des chaussures et des accessoires, des articles pour la maison, des parfums et des services d'hôtellerie. Ses segments d'activité couvrent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Parmi ses marques figurent notamment Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children et Chaps. Ses produits comprennent des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des collections de parfums et d'articles pour la maison, sans oublier son portefeuille d'établissements hôteliers. Sa gamme de chaussures et d'accessoires comprend des chaussures décontractées, des chaussures de ville, des bottes, des baskets, des sandales, des lunettes, des montres, des écharpes, des chapeaux et bien d'autres articles. Sa gamme de produits pour la maison comprend des lignes de literie et de linge de bain, des luminaires, des articles de table, des revêtements de sol, des articles cadeaux et bien plus encore. Sa collection dédiée à l'hôtellerie et à la restauration comprend ses restaurants, notamment The Polo Bar à New York, le RL Restaurant situé à Chicago, et d'autres établissements.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.