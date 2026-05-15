BofA à l'achat sur Ralph Lauren à une semaine des résultats

Bank of America a réaffirmé vendredi sa recommandation d'achat sur le titre Ralph Lauren, avec un objectif de cours maintenu à 450 dollars, avant la publication des résultats trimestriels du groupe de prêt-à-porter, prévue le jeudi 21 mai.

Dans une note diffusée dans la matinée, la banque explique anticiper un bénéfice par action (BPA) trimestriel de 2,45 dollars, légèrement inférieur au consensus de 2,52 dollars, au titre du 4ème trimestre fiscal, clos fin mars, notamment en raison d'une contraction de la marge brute sous l'effet des pressions liées aux surtaxes douanières.



Pour l'exercice fiscal 2026/2027, BofA dit prévoir des perspectives globalement conformes à la trajectoire de croissance sur trois ans affichée par le groupe d'habillement, tout en soulignant que l'historique solide en matière de dépassement des attentes de résultats pourrait ouvrir la voie à de prochaines révisions à la hausse de ses objectifs.



Amélioration des marges et potentiel de croissance



Selon la firme, la marge opérationnelle (Ebit) devrait continuer de s'améliorer sur les exercices décalés 2026/2027 et 2027/2028, soutenus par l'amélioration du prix moyen de vente et par des économies de coûts, des éléments qui devraient compenser partiellement les investissements réalisés notamment dans le marketing.



Plus globalement, la banque estime que le groupe new-yorkais reste bien positionné pour poursuivre l'expansion de ses marges et la croissance de ses bénéfices au vu du potentiel dont il dispose dans des catégories de produits et des zones géographiques jugées sous-pénétrées.



La banque affiche une prévision de BPA de 18,50 dollars pour l'exercice fiscal 2026/2027, supérieure au consensus du marché de 18,02 dollars, principalement sur la base d'une hypothèse de réduction du nombre d'actions en circulation.



L'action Ralph Lauren perdait 1,5% après un peu plus d'une heure d'échanges, à comparer avec un repli de 1,1% pour l'indice S&P 500.