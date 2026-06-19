BofA abaisse son objectif de cours sur EssilorLuxottica, le titre suit
Bank of America a abaissé vendredi son objectif de cours sur EssilorLuxottica, estimant que l'adoption généralisée des lunettes IA connectées pourrait prendre plus de temps que prévu, ce qui ne l'empêche pas de maintenir une opinion à l'achat sur le titre.
Dans une note, la banque américaine rappelle qu'elle anticipait jusqu'ici le lancement de toute une série de produits concurrents en 2027, notamment celui d'Apple, avec pour corollaire une accélération significative de la pénétration du marché. Mais selon des informations récentes, les lunettes d'Apple pourraient finalement être lancées seulement fin 2027, soit environ un an plus tard qu'attendu.
Selon BofA, ce report modifie la trajectoire d'adoption globale de ces technologies. Alors que l'arrivée simultanée de plusieurs produits développés par les géants de la tech devait déclencher un coup d'accélérateur majeur pour le secteur, ce catalyseur est désormais différé.
En parallèle, les projets de Google et Samsung, qui prévoient de lancer leurs propres lunettes dotées d'intelligence artificielle au second semestre 2026, soulèvent des interrogations quant à leur capacité à bousculer le marché, ajoute la firme.
Un manque de visibilité sur le marché
Les analystes s'interrogent notamment sur l'échelle de production de ces produits et sur leur niveau de différenciation réelle sachant que Google n'a pour l'instant dévoilé que deux références, contre une centaine de modèles attendus d'ici la fin de l'année chez EssilorLuxottica, et avec des fonctionnalités qui restent par ailleurs très similaires.
Face à ce manque de visibilité à court terme sur la dynamique du marché, BofA a choisi de revoir à la baisse ses prévisions de pénétration pour le secteur.
Cet accès de prudence conduit la banque à ajuster à la baisse son objectif de cours sur EssilorLuxottica, ramené de 330 à 237 euros, un niveau qui offre du point de vue des analystes un potentiel de hausse toujours significatif, estimé à 33% par rapport aux cours actuels.
A la Bourse de Paris, le titre EssilorLuxottica cédait 0,6% autour de 176,5 euros vendredi à la mi-journée dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice CAC 40.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.