BofA appelle à la patience sur LVMH, réitère sa recommandation d'achat

Bank of America a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 750 euros sur le titre LVMH, appelant les investisseurs à faire preuve de patience au lendemain de la dernière publication du géant du luxe.

Dans une note de réaction, la banque d'affaires américaine dit retenir comme principal point positif de la présentation, hier soir, des résultats annuels 2025 du groupe la bonne tenue de sa marge opérationnelle, qui s'est en effet appréciée de 0,6 point de pourcentage d'une année sur l'autre pour s'établir à 21,3%.



Une amélioration que la firme new-yorkaise explique par le repli des coûts d'exploitation, des dépenses publicitaires et des frais généraux et administratifs, auquel s'est ajouté un effet de base favorable après les gros investissements qui avaient été consentis en 2024, notamment en raison des J.O. de Paris.



Au-delà de ces éléments, BofA estime que ce sont les performances du premier trimestre 2026 qui vont constituer un véritable "catalyseur" en permettant d'en savoir plus sur la visibilité et la trajectoire en vue d'un éventuel redressement de l'activité, notamment sur la base d'une comparaison qui s'annonce plus flatteuse cette année.



Alors que la division stratégique de mode et maroquinerie a vu ses ventes en données organiques reculer de 3% au 4ème trimestre, le consensus de marché prévoit un rebond de l'ordre de 2% sur les trois premiers mois de l'année, fait valoir la banque.



Dans sa note, BofA rappelle que LVMH est l'un de ses trois titres du secteur actuellement recommandés à l'achat, à la fois en raison de son potentiel de croissance et à la mise en oeuvre de mesures visant à améliorer ses performances, une conjugaison qui n'est pas encore reflétée dans le cours de Bourse de son point de vue.