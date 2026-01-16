BofA appelle à une certaine prudence sur le luxe en 2026, Richemont dégradé à "neutre"

Après sa reprise récente en Bourse, le secteur du luxe pourrait connaître un parcours plus mesuré en Bourse cette année, prédisent vendredi les équipes de Bank of America.

Si le segment a bénéficié dernièrement d'une amélioration de la visibilité, ou tout au moins de tendances moins mauvaises que prévu, il se traite désormais sur la base d'un ratio cours/bénéfice de 28 fois, supérieur à sa moyenne historique de 20 à 25 fois, souligne BofA, qui estime que des révisions à la hausse des prévisions de résultats établies par le marché vont désormais devoir être nécessaires afin que ce redressement se poursuive.



Dans son étude sectorielle, le bureau d'études dit s'attendre à une croissance de l'ordre de 5% du marché cette année, mais aussi à des marges globalement stables chez les principaux acteurs du secteur en raison des réinvestissements nécessaires qui se profilent, de l'augmentation des prix des matières premières et d'effets de change défavorables.



De son point de vue, le secteur n'est pas sous-évalué à l'heure actuelle, sauf dans l'hypothèse d'un rebond significatif de l'activité à venir, une perspective que l'intermédiaire juge peu crédible.



Dans ce contexte, BofA indique avoir dégradé à "neutre" son opinion sur Richemont, jugeant que le groupe suisse s'est profondément transformé ces cinq dernières années, notamment grâce à des produits plus accessibles, mais aussi qu'il subit désormais une pression sur ses marges due aux fluctuations du franc suisse, à la cherté de l'or et à l'impact des droits de douane, autant d'éléments qui représentent un risque à la baisse pour le consensus.



Parmi les rares valeurs que la société de Bourse conseille à l'achat, Hermès fait partie de se "25 actions recommandées pour 2026" à l'échelle européenne, alors que le titre a sous-performé en 2025 pour la première fois depuis dix ans.



S'agisssant de LVMH, également préconisé à l'achat, BofA indique avoir rehaussé son objectif de cours de 675 à 750 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de 20%, du fait des espoirs entourant une possible relance de Dior, des investissements accrus en Chine pour Louis Vuitton et un impact moindre des marques secondaires.



Pour ce qui concerne Kering, sur lequel le bureau d'études affiche un avis "neutre" avec un objectif de 350 euros, BofA salue un groupe en pleine transformation de ses marques et de sa structure, mais pointe aussi une incertitude persistante quant à la relance de la marque Gucci et la reconstruction de ses marges.