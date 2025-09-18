BofA dégrade à 'sous-performance' son opinion sur BASF

Bank of America a annoncé jeudi avoir dégradé de 'neutre' à 'sous-performance' son opinion sur le titre BASF, avec un objectif de cours ramené de 47 à 42 euros, se déclarant inquiet des investissements importants consentis par le groupe chimique allemand sur le marché chinois.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que BASF met actuellement la touche finale à son deuxième projet de vapocraquage dans le pays, un chantier qui doit faire l'objet d'un investissement massif de quelque dix milliards d'euros dans la ville de Zhanjiang.



'Il s'agit d'un engagement majeur, même pour une entreprise de la taille de BASF', souligne BofA.



De son point de vue, ce gros effort financier pourrait mettre sous pression le bilan de la société, voire remettre en cause le versement du sacro-saint dividende, sans compter les implications négatives qu'ils pourraient avoir sur les activités plus dynamiques dans les revêtements et l'agriculture.



'La logique stratégique derrière l'opération est l'assurance que le groupe pourra tirer profit de la future croissance du marché chinois de la chimie avec la poursuit du développement économique du pays', ajoute l'intermédiaire.



BofA dit cependant s'interroger sur le bien-fondé de cette approche au vu de l'environnement déprimé du moment.



Suite à la finalisation du projet, BASF réalisera selon ses calculs quelque 22% de son chiffre d'affaires en Chine, contre 15% aujourd'hui, un chiffre largement supérieur au reste du secteur en Europe (10%).



Au-delà de ces risques, l'usine de Zhanjiang pourrait également avoir pour effet de 'cannibaliser' l'empreinte industrielle du groupe sur le Vieux Continent qui aurait déjà bien besoin d'être restructurée, conclut-il, ce qui le conduit à considérer le niveau de valorisation actuelle comme suffisamment riche.