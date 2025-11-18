Bank of America a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Honeywell, ramenée directement de 'achat' à 'sous-performance', estimant que les performances boursières du conglomérat industriel ne devraient pas s'améliorer en dépit de sa réorganisation stratégique en cours.
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, la banque américaine rappelle que le groupe prévoit de scinder ses activités aéronautiques dans le courant du second semestre 2026 afin de pouvoir se concentrer sur ses métiers dans les équipements d'automatisation.
Si l'historique montre que ces opérations de simplification créent généralement de la valeur pour les actionnaires en renforçant la focalisation opérationnelle de chacune des entités séparées, la firme new-yorkaise juge que le chemin vers une revalorisation boursière pourrait s'avérer, cette fois, plus difficile qu'anticipé.
BofA fait notamment valoir que la récente scission de Solstice, la filiale de matériaux avancés, a déçu les investisseurs, tout comme la nomination du futur directeur général d'Honeywell Aerospace, choisi en interne alors que le marché espérait le recrutement d'un dirigeant venu de l'extérieur.
Par ailleurs, l'établissement dit tabler sur une absence de croissance du bénéfice par action en 2026, un élément susceptible là encore de peser sur la performance du titre selon lui.
La banque a parallèlement revu son objectif de cours à la baisse, à 205 dollars contre 265 dollars précédemment.
Honeywell International Inc. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels. Le groupe propose parallèlement des prestations de maintenance, d'assistance technique et d'ingénierie. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements aéronautiques (40,2%) : moteurs, matériels et logiciels de navigation, systèmes de propulsion et de communication, composants satellitaires et spatiaux, équipements d'éclairage, roues, etc. Le groupe propose également des turbocompresseurs, pour véhicules automobiles ;
- matériaux et technologies de performance (26,1%) : polymères, fibres, résines, acides, additifs, catalyseurs, absorbants, matériels d'emballage de semi-conducteurs, matériaux de revêtement, etc. ;
- systèmes de contrôle et d'automatisation des bâtiments (17%) : systèmes de contrôle du chauffage et de la ventilation, alarmes anti-incendie, thermostats, systèmes de surveillance, etc. ;
- solutions de sécurité et d'optimisation de la productivité (16,7%) : équipements de protection individuelle, systèmes d'alerte, systèmes de détection de gaz, solutions informatiques, de collecte de données et d'impression thermique, systèmes d'automatisation des entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement, solutions de gestion des données et des processus de production, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,7%), Europe (22,8%) et autres (20,5%).
