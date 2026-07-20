BofA dégrade sa recommandation sur FNB, l'action recule
FNB Corporation recule de 3,1% à 18,6 USD, dans le sillage d'une dégradation de recommandation de Bank of America (BofA) à "neutre", avec un objectif de cours abaissé à 19 USD, à la suite d'une réduction de 5% de son estimation de BPA 2027 pour le groupe financier qui contrôle notamment First National Bank of Pennsylvania.
Dans sa note de recherche, l'établissement financier perçoit des risques potentiels pour les perspectives révisées par la direction de FNB concernant le produit net d'intérêt (NII) pour l'exercice 2026.
Si le BPA du 2e trimestre, à 0,42 USD, est ressorti conforme aux attentes, BofA souligne notamment que le revenu net avant provisions (PPNR) est ressorti inférieur au consensus et que le NII est resté sous pression en raison d'un mix de prêts défavorable.
"Bien que l'action FNB se négocie avec une modeste décote par rapport à ses pairs, nous ne voyons pas de catalyseur à court terme susceptible de contribuer à réduire cet écart", ajoute la banque américaine.
F.N.B. Corporation est une société holding bancaire et financière. La société exerce ses activités à travers trois segments : la banque de proximité, la gestion de patrimoine et l'assurance. Le segment de la banque de proximité comprend la First National Bank of Pennsylvania (FNBPA), qui propose des services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Ses solutions bancaires aux entreprises comprennent les services bancaires aux grandes entreprises, aux petites entreprises, le financement immobilier d'investissement, le crédit aux entreprises, les marchés de capitaux et le financement par crédit-bail. Le segment Gestion de patrimoine fournit des services de gestion de patrimoine aux particuliers, aux entreprises et aux fonds de retraite, ainsi qu’aux clients existants du segment Services bancaires communautaires, situés principalement sur ses marchés géographiques. Ses activités de gestion de patrimoine sont menées par l’intermédiaire de trois filiales de la FNBPA. Le segment Assurance opère principalement par l’intermédiaire de First National Insurance Agency, LLC (FNIA), qui est une filiale de la Société. FNIA est une agence de courtage en assurance offrant une gamme complète de services.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.