Dans sa note de recherche, l'établissement financier perçoit des risques potentiels pour les perspectives révisées par la direction de FNB concernant le produit net d'intérêt (NII) pour l'exercice 2026.

Si le BPA du 2e trimestre, à 0,42 USD, est ressorti conforme aux attentes, BofA souligne notamment que le revenu net avant provisions (PPNR) est ressorti inférieur au consensus et que le NII est resté sous pression en raison d'un mix de prêts défavorable.

"Bien que l'action FNB se négocie avec une modeste décote par rapport à ses pairs, nous ne voyons pas de catalyseur à court terme susceptible de contribuer à réduire cet écart", ajoute la banque américaine.