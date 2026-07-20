BofA dégrade sa recommandation sur FNB, l'action recule

FNB Corporation recule de 3,1% à 18,6 USD, dans le sillage d'une dégradation de recommandation de Bank of America (BofA) à "neutre", avec un objectif de cours abaissé à 19 USD, à la suite d'une réduction de 5% de son estimation de BPA 2027 pour le groupe financier qui contrôle notamment First National Bank of Pennsylvania.

Dans sa note de recherche, l'établissement financier perçoit des risques potentiels pour les perspectives révisées par la direction de FNB concernant le produit net d'intérêt (NII) pour l'exercice 2026.



Si le BPA du 2e trimestre, à 0,42 USD, est ressorti conforme aux attentes, BofA souligne notamment que le revenu net avant provisions (PPNR) est ressorti inférieur au consensus et que le NII est resté sous pression en raison d'un mix de prêts défavorable.



"Bien que l'action FNB se négocie avec une modeste décote par rapport à ses pairs, nous ne voyons pas de catalyseur à court terme susceptible de contribuer à réduire cet écart", ajoute la banque américaine.