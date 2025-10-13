BofA dégrade son opinion sur Intel à 'sous-performance'

Bank of America a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur Intel de 'neutre' à 'sous-performance' jugeant que la récente progression du titre était trop rapide au vu de fondamentaux toujours fragiles du groupe.



Le bureau d'études - qui maintient son objectif de cours à 34 dollars - estime que les gains de 80 milliards de dollars de capitalisation boursière récemment engrangés par Intel font plus que refléter l'amélioration de sa situation capitalistique, sur fond de prise de participation de l'Etat américain, mais aussi le potentiel lié aux derniers partenariats conclus, avec Nvidia en tête.



Dans une note de recherche, BofA fait valoir que la position concurrentielle du fabricant de puces reste relativement compliquée, sans véritable stratégie claire dans l'IA, contrairement à ses concurrents comme Nvidia ou AMD, tout en faisant remarquer que ses processeurs pour serveurs ne sont pas compétitifs.



Au cours actuel de 37 dollars par titre, Intel est aujourd'hui valorisé à un niveau se trouvant en ligne avec le reste du secteur des semi-conducteurs (indice SOX), alors que le titre est historiquement valorisé 20% en dessous de cet indice.



Pour que cette valorisation actuelle ait du sens, conclut l'analyste, Intel va devoir générer environ 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire d'ici 2027, un scénario très optimiste déjà largement intégré par le marché, alors qu'il est loin d'être garanti, avertit-il.