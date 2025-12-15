BofA a annoncé lundi maintenir sa recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 64 euros sur le titre Eramet suite à la visite de plusieurs mines de lithium en Argentine, dont le projet Centenario récemment démarré par le groupe français.
Dans une note de recherche, le broker évoque un actif "impressionnant" et "de premier plan", entièrement détenu en propre et dont la production devrait s'établir à 24 kt-LCE par an avant d'atteindre, à terme, une capacité de 75 kt-LCE.
Si le courtier reconnaît que le lithium reste un marché relativement limité à l'heure actuelle (de l'ordre de 1,5 million de tonne, soit environ 15-20 milliards de dollars) en comparaison du cuivre (260 milliards de dollars) ou du minerai de fer (200 milliards), BofA met en évidence une demande qui croît rapidement (+20 à 30% par an), sous l'impulsion du développement du marché des véhicules électriques et, plus récemment, des technologies de stockage de l'énergie BESS.
BofA estime ainsi que Eramet présente une fort potentiel de création de valeur ("deep value") au moment où l'entreprise pourrait selon lui s'approcher d'un point d'inflexion en termes de génération de flux de trésorerie.
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).
