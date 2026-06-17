BofA n'est plus à l'achat sur Leidos, le titre chute
L'action Leidos Holdings perd 3% à 110,2 USD en début de séance à Wall Street, pénalisée par une dégradation de recommandation de Bank of America (BofA), qui passe de "achat" à "neutre", avec un objectif de cours abaissé à 125 USD.
La banque américaine justifie cette dégradation par sa volonté de "refléter la pression croissante sur le portefeuille santé" du groupe spécialisé dans les prestations de services d'ingénierie, technologiques et scientifiques.
"Nous constatons une pression à la baisse sur l'activité de santé gérée en raison de l'extinction progressive du contrat DHMSM (Defense Healthcare Management System Modernization) et de la prochaine remise en concurrence du contrat MDE (Medical Disability Examination)", explique BofA.
"Alors que la refonte du portefeuille NorthStar 2030 se poursuit, les investisseurs attendent de voir si Leidos peut dégager des synergies significatives", ajoute l'établissement financier dans le résumé de sa note de recherche.
Leidos Holdings, Inc. est spécialisé dans les prestations de services d'ingénierie, technologiques et scientifiques. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- sécurité civile (44,3%) : développement et intégration de solutions de protection des biens, des données et des informations numériques, de solutions et de systèmes de contrôle des flux de trafic aérien et de gestion des données de vol, d'inspection des véhicules et du fret, de détection des explosifs et des radiations, de sécurisation informatique, de gestion de l'environnement, de sécurité nucléaire, de gestion logistique complexe, etc. ;
- santé (29,5%) : intégration de systèmes complexes et d'infrastructures technologiques de gestion des données, des informations médicales et des dossiers de santé électroniques, prestations de services de soins de santé, gestion du cycle de vie des systèmes IT, recherche et développement de produits biopharmaceutiques, etc. ;
- énergie et infrastructures (13,5%) : intégration de solutions technologiques pour la modernisation et la sécurisation des infrastructures énergétiques, des aéroports, des ports, des postes frontaliers, etc. ;
- défense (12,7%) : conception, ingénierie et intégration de solutions technologiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportées, de solutions maritimes et terrestres, de systèmes de guerre électronique, et de systèmes de capteurs, d'alarme, de commande et de contrôle automatisés, développement de logiciels, de solutions de cyber-sécurité et de solutions de traitement et d'analyse de données, développement et intégration d'infrastructures IT, etc.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.