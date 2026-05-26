BofA passe à l'achat sur Julius Bär, le titre grimpe

Julius Bär prend 3,5% à Zurich, aidé par un relèvement de recommandation à "achat" chez Bank of America après la chute du titre (-6,9% vendredi dernier), consécutive au point d'activité de la banque privée helvétique au titre des 4 premiers mois de 2026.

La banque américaine juge Julius Bär sous-valorisé avec un PER (ratio cours sur BPA) pour 2027 de 10 fois, pour une croissance annuelle moyenne de 17% du BPA grâce à l'amélioration des flux, à l'effet de levier opérationnel et à des rachats d'actions.



BofA voit aussi un potentiel de redistribution de plus de 90% en dividendes et rachats d'actions, sous réserve du feu vert de la FINMA, et met en avant un CET1 (Common Equity Tier 1) parmi les plus élevés du secteur bancaire, avec un surplus de 1 MdCHF.