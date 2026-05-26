BofA passe à l'achat sur Julius Bär, le titre grimpe
Julius Bär prend 3,5% à Zurich, aidé par un relèvement de recommandation à "achat" chez Bank of America après la chute du titre (-6,9% vendredi dernier), consécutive au point d'activité de la banque privée helvétique au titre des 4 premiers mois de 2026.
La banque américaine juge Julius Bär sous-valorisé avec un PER (ratio cours sur BPA) pour 2027 de 10 fois, pour une croissance annuelle moyenne de 17% du BPA grâce à l'amélioration des flux, à l'effet de levier opérationnel et à des rachats d'actions.
BofA voit aussi un potentiel de redistribution de plus de 90% en dividendes et rachats d'actions, sous réserve du feu vert de la FINMA, et met en avant un CET1 (Common Equity Tier 1) parmi les plus élevés du secteur bancaire, avec un surplus de 1 MdCHF.
Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe de banque privée basé en Suisse, qui se consacre exclusivement à la prestation de services et au conseil auprès de clients privés et de gestionnaires d’actifs indépendants. La société fournit des conseils et des services liés à la gestion de fortune et d’actifs. Le Groupe est présent à l’échelle mondiale avec environ 60 sites répartis dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG a été créée à la suite de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société, ainsi que ses filiales, comprenant Bank Julius Baer & Co Ltd en tant qu’entité opérationnelle principale, et GAM Holding, ainsi que ses filiales, comprenant GAM et l’activité de gestion d’actifs sous la marque Julius Baer, qui inclut l’activité de fonds sous marque propre qui faisait auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.