BofA rehausse son objectif de cours sur Apple

Bank of America a annoncé mercredi avoir relevé de 270 à 320 dollars son objectif de cours sur Apple, estimant que la firme à la pomme était bien positionnée pour générer une croissance soutenue au cours des cinq prochaines années, en dépit de sa taille déjà considérable.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine met en avant la solidité de l'écosystème du groupe technologique, mais aussi la puissance de sa marque et la fidélité de sa base de clients installée, qui constituent selon elle des avantages concurrentiels 'clé'.



BofA - qui affiche une recommandation d'achat sur le titre - souligne cependant que l'impact de l'IA va s'avérer déterminant, à la fois comme moteur d'innovation - via le lancement de nouveaux produits tels que des lunettes connectées, des robots domestiques ou des appareils intelligents pour la maison - mais aussi en raison de son effet potentiellement disruptif sur d'autres segments de marché, comme celui des revenus tirés de la recherche en ligne.



Mizuho a réitéré mercredi son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 640 dollars sur Microsoft, jugeant que l'accord 'majeur' conclu hier avec OpenAI confirme la solidité de leur partenariat tout en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance pour le géant technologique.

