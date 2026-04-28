BofA réitère l'achat sur L'Oréal, mise sur le "lipstick effect"
Bank of America a réitéré mardi sa recommandation d'achat sur L'Oréal, assortie d'un objectif de cours de 440 euros, après les chiffres d'activité bien meilleurs que prévu publiés par le numéro un mondial de la beauté au titre de son 1er trimestre.
Dans une étude diffusée dans la matinée, la banque américaine rappelle que le géant des cosmétiques a fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,7% pour les trois premiers mois de l'année, marquant une accélération de 2,30 points de pourcentage par rapport au 4ème trimestre.
Selon BofA, cette performance place L'Oréal nettement en avance sur ses concurrents, dont la croissance moyenne s'est établie à 2,2% sur le trimestre, un écart d'autant plus impressionnant que le groupe occupe déjà la première place mondiale sur son marché, souligne la firme.
Le "lipstick effect" toujours d'actualité
L'amélioration des résultats a été portée par une reprise des activités en Chine, une dynamique solide en Amérique du Nord et une performance robuste dans la zone Asie du Sud, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, et ce malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, fait remarquer la banque.
L'Europe, pour sa part, illustre la persistance du phénomène de lipstick effect (l'effet rouge à lèvres) : les consommateurs, face à un contexte économique incertain, maintiennent malgré tout leurs dépenses discrétionnaires dans le secteur de la beauté, poursuit BofA.
Selon l'établissement, L'Oréal demeure l'une des rares entreprises de biens de consommation à enregistrer une croissance constante des volumes, défiant ainsi un environnement de consommation globalement plus morose.
Une valorisation jugée attractive
Face aux pressions inflationnistes, notamment la volatilité des cours du pétrole, les analystes de BofA estiment que L'Oréal dispose des leviers nécessaires pour mitiger les impacts, entre sa capacité à ajuster ses prix, à optimiser son "mix" produit, à innover et à gagner en efficacité opérationnelle.
Sur le plan boursier, l'action se traite sur la base d'un multiple de bénéfices (PER) de 26x, un niveau jugé "attractif" par BofA, tant sur une base absolue que relative par rapport aux valorisations historiques et sectorielles.
Fort de ces fondamentaux, le titre figure parmi les "25 valeurs pour 2026" sélectionnées par Bank of America, confirmant son statut de valeur de croissance de référence au sein du secteur européen des biens de consommation.
L'Oréal est le 1er groupe cosmétique mondial. Le groupe propose des produits de soins de la peau (37,2% du CA), des produits de maquillage (19,1%), des produits de soins capillaires (17,5%), des parfums (14,6%), des produits de coloration (7,6%) et autres (4%). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits cosmétiques grand public (36,5%) : marques L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Mixa, etc. ;
- produits cosmétiques de luxe (35,4%) : Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, etc. ;
- produits cosmétiques actives (16,4%) : La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, etc. ;
- produits professionnels (11,7%) : L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix et PureOlogy.
La commercialisation des produits est assurée au travers de la grande distribution et de la vente à distance, de la distribution sélective, des salons de coiffure et des pharmacies.
A fin 2025, L'Oréal dispose de 37 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,3%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (26,6%), Asie du Nord (22,9%), Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (9,3%) et Amérique latine (7,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.