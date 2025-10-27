Bank of America a réitéré lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 53,5 euros sur Accor suite à l'annonce par le groupe hôtelier d'un relèvement de ses objectifs annuels.
Le broker dit notamment se féliciter de l'intention manifestée par l'entreprise de fournir une meilleure lisibilité de son activité de services aux propriétaires en vue de faciliter la comparaison avec les performances de ses pairs américains, ainsi que l'approbation des travaux visant à évaluer une possible cotation en Bourse d'Ennismore, son entité regroupant les marques d'hôtellerie et de restauration 'lifestyle', même le professionnel reconnaît ne pas totalement comprendre ses implications pour les actionnaires pour l'instant.
Le courtier estime malgré tout que le titre devrait bénéficier d'une revalorisation grâce à la bonne exécution du plan stratégique à moyen terme, sans compter la perspective du lancement d'un programme de rachats d'actions de 100 millions d'euros d'ici à la fin de l'année, ce qui va permettre d'accroître la rémunération des actionnaires.
Dans sa note, BofA précise que le titre figure parmi sa liste des meilleures idées d'investissement dans le segment des petites et moyennes capitalisations européennes.
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ;
- gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc.
A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.