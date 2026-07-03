BofA relève son objectif sur le STOXX 600, mais avec une note de prudence

BofA a relevé son objectif de fin d'année pour l'indice paneuropéen STOXX 600 à 630 points, contre 595 points précédemment, une cible actualisée qui fait cependant apparaître un potentiel baissier de l'ordre de 3% sur la seconde partie de l'année.

Dans une note de stratégie, les analystes de la banque américaine estiment que l'Europe traverse actuellement un "mini-moment goldilocks", marqué par un rebond de la croissance, sous l'effet de l'atténuation du choc énergétique, d'une tonalité moins restrictive de la Banque centrale européenne (BCE) et des perspectives favorables liées à la relance budgétaire en Allemagne.



Cette révision à la hausse intervient alors que le STOXX 600 évolue actuellement à des niveaux records, autour de 650,5 points, après avoir affiché une progression de près de 10% depuis le début de l'année. Malgré cette révision à la hausse, la nouvelle cible de la banque américaine demeure encore donc nettement inférieure aux cours actuels de l'indice.



Malgré sa vision plus constructive de l'économie de la zone euro, BofA explique conserver une opinion négative sur les actions européennes.



Les actions européennes sous-pondérées face au reste du monde



La banque américaine se dit d'ailleurs modérément baissière (bearish) sur le court terme, anticipant un point bas pour le STOXX 600 à 595 points d'ici au début du quatrième trimestre, soit une baisse potentielle de 8%.



Les stratèges estiment en effet que les marchés d'actions européens ont progressé par anticipation avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient et qu'ils sont désormais exposés à un éventuel retournement, notamment sur le segment de l'intelligence artificielle.



"Le marché européen est actuellement valorisé à la perfection avec des attentes de marges à des plus hauts historiques et des primes de risque au plus bas depuis 20 ans", souligne BofA.



De son point de vue, les modèles d'intelligence artificielle risquent de devenir de plus en plus banalisés, ce qui pourrait remettre en cause les prévisions entourant les dépenses d'investissement dans l'IA et provoquer un retournement de la dynamique boursière qui a jusqu'ici soutenu la valorisation optimiste des actions européennes.



Arbitrages sectoriels



Dans ce contexte, BofA procède à des ajustements sectoriels et relève sa recommandation sur le secteur des télécoms de "pondération de marché" à "surpondérer" après sa nette sous-performance depuis le mois de mars.



Enfin, la banque réaffirme sa préférence pour les valeurs allemandes qui apparaissent comme les plus exposées aux futures mesures de relance budgétaire outre-Rhin, une perspective encore largement sous-estimée dans les cours selon elle.