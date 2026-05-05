BofA reprend la couverture de Home Depot à l'achat

Bank of America a repris mardi la couverture du titre Home Depot avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 374 dollars, mettant en avant l'exposition de la chaîne américaine de magasins de bricolage aux professionnels du bâtiment.

La banque d'affaires, qui fait de l'action sa valeur préférée au sein du segment de la rénovation résidentielle, indique s'attendre à ce que le groupe basé à Atlanta (Géorgie) surperforme ses comparables, à la fois dans un contexte immobilier favorable et dans un scénario de reprise plus marquée, grâce à son exposition importante aux métiers de la construction.



La firme ajoute que les acquisitions devraient contribuer à accélérer la reprise des ventes une fois le marché immobilier amélioré, tout en permettant d'étendre la taille totale de son marché adressable (TAM) à environ 700 milliards de dollars.



Le titre Home Depot cédait 0,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street en dépit de ces commentaires favorables.