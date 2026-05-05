La banque d'affaires, qui fait de l'action sa valeur préférée au sein du segment de la rénovation résidentielle, indique s'attendre à ce que le groupe basé à Atlanta (Géorgie) surperforme ses comparables, à la fois dans un contexte immobilier favorable et dans un scénario de reprise plus marquée, grâce à son exposition importante aux métiers de la construction.

La firme ajoute que les acquisitions devraient contribuer à accélérer la reprise des ventes une fois le marché immobilier amélioré, tout en permettant d'étendre la taille totale de son marché adressable (TAM) à environ 700 milliards de dollars.

Le titre Home Depot cédait 0,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street en dépit de ces commentaires favorables.