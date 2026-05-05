BofA reprend la couverture de Home Depot à l'achat
Bank of America a repris mardi la couverture du titre Home Depot avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 374 dollars, mettant en avant l'exposition de la chaîne américaine de magasins de bricolage aux professionnels du bâtiment.
Publié le 05/05/2026 à 16:14
La firme ajoute que les acquisitions devraient contribuer à accélérer la reprise des ventes une fois le marché immobilier amélioré, tout en permettant d'étendre la taille totale de son marché adressable (TAM) à environ 700 milliards de dollars.
Le titre Home Depot cédait 0,4% mardi dans les premiers échanges à Wall Street en dépit de ces commentaires favorables.