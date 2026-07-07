BofA reprend le suivi d'Adobe à "sous-performance"

Bank of America a annoncé mardi avoir repris la couverture du titre Adobe avec une opinion "sous-performance" et un objectif de cours de 190 USD, estimant que l'intelligence artificielle (IA) réduisait les barrières à l'entrée sur ses marchés tout en fragilisant l'avantage concurrentiel historique dont bénéficie l'éditeur de logiciels.

Dans une note diffusée dans la journée, les analystes de la banque américaine se montrent prudents face à l'émergence de nouveaux outils d'IA générative, une rupture technologique de nature à démocratiser selon eux la création d'outils numériques et de mettre sous pression les mériers du propriétaire, entre autres, du logiciel Photoshop.



Une stratégie IA jugée essentiellement défensive



Si Adobe a commencé à intégrer activement l'IA à ses produits, BofA considère cette feuille de route comme une simple mesure de rétention visant à protéger sa base d'utilisateurs, jugeant peu probable que ces fonctionnalités stimulent la croissance des ventes du groupe de San Francisco.



Une valorisation faible, mais un manque de catalyseurs



Si la valorisation du titre apparaît peu élevée, avec un multiple d'environ 8 fois la valeur d'entreprise sur le flux de trésorerie disponible (VE/FCF) attendu pour 2027, BofA estime qu'aucun catalyseur clair ne se dessine à court ou moyen terme en vue de favoriser une réaccélération de la croissance ou de soutenir une expansion des multiples à court terme.



A la Bourse de New York, l'action Adobe progressait de 1,3% à 220,8 USD mardi matin malgré ces commentaires. Le titre perd encore plus de 36% cette année.