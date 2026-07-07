BofA reprend le suivi d'Adobe à "sous-performance"
Bank of America a annoncé mardi avoir repris la couverture du titre Adobe avec une opinion "sous-performance" et un objectif de cours de 190 USD, estimant que l'intelligence artificielle (IA) réduisait les barrières à l'entrée sur ses marchés tout en fragilisant l'avantage concurrentiel historique dont bénéficie l'éditeur de logiciels.
Dans une note diffusée dans la journée, les analystes de la banque américaine se montrent prudents face à l'émergence de nouveaux outils d'IA générative, une rupture technologique de nature à démocratiser selon eux la création d'outils numériques et de mettre sous pression les mériers du propriétaire, entre autres, du logiciel Photoshop.
Une stratégie IA jugée essentiellement défensive
Si Adobe a commencé à intégrer activement l'IA à ses produits, BofA considère cette feuille de route comme une simple mesure de rétention visant à protéger sa base d'utilisateurs, jugeant peu probable que ces fonctionnalités stimulent la croissance des ventes du groupe de San Francisco.
Une valorisation faible, mais un manque de catalyseurs
Si la valorisation du titre apparaît peu élevée, avec un multiple d'environ 8 fois la valeur d'entreprise sur le flux de trésorerie disponible (VE/FCF) attendu pour 2027, BofA estime qu'aucun catalyseur clair ne se dessine à court ou moyen terme en vue de favoriser une réaccélération de la croissance ou de soutenir une expansion des multiples à court terme.
A la Bourse de New York, l'action Adobe progressait de 1,3% à 220,8 USD mardi matin malgré ces commentaires. Le titre perd encore plus de 36% cette année.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (74,3%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,7%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (96,4%), de services (2,3% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,7%), Amériques (6,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%) et Asie-Pacifique (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.