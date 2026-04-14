BofA reprend le suivi de Danone à l'achat

Bank of America a annoncé mardi avoir repris le suivi du titre Danone avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 91 euros, une cible faisant apparaître un potentiel haussier de 35%.

Selon les analystes de BofA, Danone devrait afficher une croissance du résultat opérationnel supérieure à celle de ses pairs à la faveur de la vigueur des deux piliers stratégiques du groupe agroalimentaire français, qui génèrent actuellement 40% de ses profits, à savoir le marché du yaourt aux Etats-Unis.

et le segment de la nutrition infantile en Chine.



Une valorisation jugée déconnectée



La banque d'affaires estime que la valorisation actuelle du titre ne reflète pas ces perspectives de croissance. L'action s'échange actuellement sur des multiples de valeur d'entreprise par rapport au résultat opérationnel (Valeur d'entreprise/Ebit) prévisionnel pour 2026 similaires à ceux du reste du secteur, ce qui de son point de vue ne capture pas la surperformance opérationnelle attendue.