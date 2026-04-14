Selon les analystes de BofA, Danone devrait afficher une croissance du résultat opérationnel supérieure à celle de ses pairs à la faveur de la vigueur des deux piliers stratégiques du groupe agroalimentaire français, qui génèrent actuellement 40% de ses profits, à savoir le marché du yaourt aux Etats-Unis. et le segment de la nutrition infantile en Chine.
Une valorisation jugée déconnectée
La banque d'affaires estime que la valorisation actuelle du titre ne reflète pas ces perspectives de croissance. L'action s'échange actuellement sur des multiples de valeur d'entreprise par rapport au résultat opérationnel (Valeur d'entreprise/Ebit) prévisionnel pour 2026 similaires à ceux du reste du secteur, ce qui de son point de vue ne capture pas la surperformance opérationnelle attendue.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (48,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (34%) : aliments infantiles (n° 2 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (17,8% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (35,8%), Amérique du Nord (23,2%), Chine-Asie du Nord-Océanie (14,5%), Asie-Moyen-Orient-Afrique (16,3%) et Amérique latine (10,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.