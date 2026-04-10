BofA reste à achat sur ASM International

Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur ASM International avec un objectif de cours porté à 919 EUR, dans le sillage d'estimations pour 2026-2028 rehaussées de 4 à 5% pour l'équipementier pour l'industrie des puces.

La banque américaine justifie ces relèvements d'estimations pour le groupe néerlandais par des dépenses d'investissement (capex) en intelligence artificielle nourrissant une demande plus forte en CPU (unités centrales de traitement) pour serveurs.



BofA affiche maintenant pour ASM des estimations de BPA 2026-2027 supérieures d'environ 7% et 12% aux consensus. Il voit du potentiel pour un BPA de 45 EUR en 2030, soit 3 fois celui engrangé en 2025, mais pointe la concurrence chinoise comme risque principal.