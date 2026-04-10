BofA reste à achat sur ASM International
Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur ASM International avec un objectif de cours porté à 919 EUR, dans le sillage d'estimations pour 2026-2028 rehaussées de 4 à 5% pour l'équipementier pour l'industrie des puces.
Publié le 10/04/2026 à 15:03
BofA affiche maintenant pour ASM des estimations de BPA 2026-2027 supérieures d'environ 7% et 12% aux consensus. Il voit du potentiel pour un BPA de 45 EUR en 2030, soit 3 fois celui engrangé en 2025, mais pointe la concurrence chinoise comme risque principal.