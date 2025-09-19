Boiron publie un résultat net de près de 11,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre 3,3 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel lui aussi plus que triplé (+221,5%) à près de 15,7 MEUR, soit une marge de 6,4%.
Le groupe spécialisé dans l'homéopathie a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 7,6% (+8,4% à taux de change constant) à 245,6 MEUR, une amélioration qui a impacté directement sa marge brute, en augmentation de moins de 13,4 MEUR.
Plus précisément, si le chiffre d'affaires reste stable en France (+0,1%) et diminue de 3,9% dans le reste de l'Europe, les ventes augmentent de 23,1% en Amérique du Nord et surtout de 46% dans les autres pays du monde.
En termes de perspectives, Boiron affirme que l'évolution de ses ventes et de son résultat sur l'année 2025 'dépendra du niveau de pathologies de fin d'année et de l'évolution du contexte géopolitique et économique international'.
Les Laboratoires BOIRON sont nés en France il y a près d'un siècle, sous l'impulsion des médecins homéopathes qui souhaitaient bénéficier des médicaments les plus fiables possibles. Les médicaments homéopathiques présentent de nombreux atouts pour être prescrits et conseillés en première intention chaque fois que cela est pertinent, en médecine de ville comme en milieu hospitalier. Toutes les actions ont pour objectif d'apporter une contribution aux enjeux majeurs de santé publique.
Les médicaments homéopathiques sont obtenus à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication décrit à la pharmacopée. Ces souches peuvent être d'origine végétale, animale, minérale ou chimique.
Il existe deux grandes familles de médicaments homéopathiques : les médicaments homéopathiques à nom commun et les médicaments homéopathiques à nom de marque (spécialités).
Le groupe BOIRON centralise sa production et sa logistique sur le territoire français. Il dispose également, en pleine propriété ou en location, de 26 établissements de distribution en France ainsi que de différents locaux dans les pays où il possède des filiales.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,8%), Europe (25,3%), Amérique du Nord (25,9%) et autres (4%).