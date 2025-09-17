Bolloré réalise un résultat net part du Groupe de 240 ME au 1er semestre

Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 547 millions d'euros au 1er semestre 2025, en baisse de -3 % à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires de Bolloré Energy s'inscrit à 1 337 millions d'euros, en repli de -2 %. Dans l'activité Industrie, le chiffre d'affaires ressort à 156 millions d'euros, en baisse -14 %.



En données publiées, le chiffre d'affaires est stable, après +54 millions d'euros de variations de périmètre (correspondant essentiellement à l'acquisition de Chantelat fin novembre 2024).



Le résultat opérationnel ajusté (EBITA s'établit à 123 millions d'euros contre un résultat opérationnel ajusté à l'équilibre au premier semestre 2024.



Le résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelle ressort à -1 million d'euros contre 18 millions d'euros au premier semestre 2024. Il n'intègre plus la quote-part de résultat net du Groupe Socfin.



Après prise en compte de -10 millions d'euros d'impôts (contre -8 millions d'euros au premier semestre 2024), le résultat net consolidé s'établit à 242 millions d'euros, contre 3 884 millions d'euros au premier semestre 2024, qui intégrait la plus-value nette de cession de Bolloré Logistics (+3,7 milliards d'euros).



Le résultat net part du Groupe ressort à 240 millions d'euros contre 3 758 millions d'euros au premier semestre 2024.