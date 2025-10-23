Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'élève à 630 millions d'euros, en baisse de -24 % à périmètre et taux de change constants.
Bolloré Energy réalise un chiffre d'affaires de 530 millions d'euros, en repli de -25 % suite à la baisse générale des cours des produits pétroliers et à la diminution des volumes vendus sur le trimestre.
L'activité industrie ressort à 73 millions d'euros, en baisse de -21 % en raison principalement du repli de l'activité de BlueBus.
En données publiées, le chiffre d'affaires est en recul de -22 % par rapport à celui du troisième trimestre 2024.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2025 est en baisse de -10 % à 2 178 millions d'euros. En données publiées, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année est en retrait de -7 %.
Bolloré SE est une société holding. Le par activité CA se répartit comme suit :
- distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (85,5% ; n° 2 français) ;
- production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (11,2%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
- autres (3,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et DROM-COM (78,5%), Europe (18,6%), Amériques (2,1%) et Asie-Pacifique (0,8%).
