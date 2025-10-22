Yacktman Asset Management LP, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Bolloré SE, au résultat d'une attribution de droits de vote double.
Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 161 619 531 actions Bolloré représentant 286 619 531 droits de vote, soit 5,75% du capital et 5,78% des droits de vote de cette société holding.
Bolloré SE est une société holding. Le par activité CA se répartit comme suit :
- distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (85,5% ; n° 2 français) ;
- production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (11,2%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
- autres (3,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et DROM-COM (78,5%), Europe (18,6%), Amériques (2,1%) et Asie-Pacifique (0,8%).
