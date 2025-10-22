Yacktman Asset Management LP, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 octobre, le seuil de 5% des droits de vote de Bolloré SE, au résultat d'une attribution de droits de vote double.

Le déclarant a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 161 619 531 actions Bolloré représentant 286 619 531 droits de vote, soit 5,75% du capital et 5,78% des droits de vote de cette société holding.