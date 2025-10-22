Bolloré SE est une société holding. Le par activité CA se répartit comme suit : - distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (85,5% ; n° 2 français) ; - production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (11,2%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ; - autres (3,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et DROM-COM (78,5%), Europe (18,6%), Amériques (2,1%) et Asie-Pacifique (0,8%).